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【死亡個案】新增2間院舍有人染疫　今再多246宗死亡個案

社會 16:39 2022/03/20

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（資料圖片）

第五波疫情嚴峻，確診數字持續破萬。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻今日（20日）下午召開疫情記者會，講解最新疫情。

張竹君指出，今再多246宗死亡個案，其中205人在昨日離世；其他41宗為較早前個案。

今波累計死亡個案共5,683宗，其中27宗屬非公院死亡個案，涉及2,228女及3,455男，年齡介乎11個月至112歲，其中60%居院舍。近9成沒打齊疫苗。

至於院舍方面，昨日共收到2宗報告指有院舍職員及院友確診，牽涉15名院友及2名員工，過去2周，共有68個殘疾院舍及122個老人院舍受影響, 涉4,283名院友，1,132名員工。

劉家獻指，過去24小時新增35名病人情況危殆，目前有85人情況嚴重，115名危殆病人於深切治療病房留醫。死亡個案方面，昨有205名患者離世，包括126男79女，年齡介乎44至104歲，99人來自院舍。129人無接種疫苗，44人已接種一針疫苗，31人已接種兩針疫苗，1人已接種三針疫苗。當中有194人為65歲以上長者。842人已康復出院。

較年輕死者資料：

44歲，出生時缺氧引致腦有缺血性壞死，不良於行，有肝臟硬化情況，有長期病患

48歲，患有先天性運動神經源疾病，不良於行，亦患有糖尿病、甲狀腺，要長期覆診吃藥

52歲，患有免疫系統失調，影響肺及腎，有晚期腎衰竭，需要洗肚

58歲，患有肺癌，已擴散至骨及腦

此外，由於數據滯後，3月10日至3月18日期間，再有41名病人離世，包括22男19女，年齡介乎45至98歲。

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記者：黃穎津

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