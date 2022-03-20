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【違限聚令】沙田有6名外傭聚集　3本地男未有佩戴口罩同遭警方票控

社會 16:08 2022/03/20

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警方呼籲各界必須嚴格遵守防疫規例。（警方提供）

因應疫情政府收緊在公眾地方羣組聚集的人數限制至2人。沙田警區聯同相關政府部門今日（20日）在區內展開代號「松塔」執法行動，在沙田大會堂及大圍美田路一帶發現共6名外籍女子聚集，她們年齡介乎36至55歲，涉嫌違反《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章），遂向他們發出定額罰款通知書。

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另外，人員在沙田正街街市及香港文化博物館外分別發現共3名年齡介乎28至43歲本地男子未有佩戴口罩，涉嫌違反《預防及控制疾病（佩戴口罩）規例》（第599I章），人員遂向他們發出定額罰款通知書。

警方呼籲各界必須嚴格遵守防疫規例，僱主亦應提醒家中外傭避免於假日時進行多於兩人的羣組聚集，並應保持適當社交距離及正確佩戴口罩，以減低病毒傳播風險。

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責任編輯：蘇文軒

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