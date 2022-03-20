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【第五波疫情】楊潤雄感謝大專護理系師生挺身而出　支援抗疫工作

社會 16:04 2022/03/20

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（楊潤雄社交平台圖片）

教育局局長楊潤雄今日（20日）表示，在新冠疫情之下，感謝多間大專院校的護理系師生挺身而出，支援抗疫工作，憑着信心和愛心，為香港貢獻知識和力量。

楊潤雄在社交平台指，近年特區政府積極推動職業專才教育，包括指定專業／界別課程資助計劃 （SSSDP），鼓勵青年人成為專業人才，「護理」是其中一大板塊。這班生力軍肩負起多項抗疫任務，包括協助接種疫苗、提供核酸檢測服務等，為市民（包括長者）做好防禦和把關的工作。

他稱青年人不僅是我們的未來，更在當下守護着未來，第五波疫情雖然嚴峻，深信會漸露曙光，希望大家同心抗疫，並各出一分力，疫苗盡打，檢測盡做，讓香港早日戰勝疫情。

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責任編輯：余思嵐

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