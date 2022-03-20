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【第五波疫情】聶德權參與抗疫連線派發防疫物資活動　冀為有需要家庭帶來及時支援

社會 16:36 2022/03/20

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公務員事務局局長聯同政務主任服務隊到地區協助派發防疫物資。（新聞處提供）

公務員事務局局長聶德權今日（20日）表示，上午聯同政務主任服務隊參與由「全港社區抗疫連線」籌辦的防疫物資派發活動，將物資送到九龍城區多個有需要家庭的手上，能夠為他們帶來及時的支援。

聶德權指，知道不少人士一直非常熱心在地區層面作出支援，十分感謝眾多無名英雄的貢獻，並期待社會更多人士積極響應，共同為這場抗疫戰出一分力，早日擊退疫情。

他又稱，除公務員事務局局長外，是次活動有20名在職的政務主任服務隊的成員參與，來自多個政策局和部門，包括常任秘書長，部門首長和不同職級的政務主任。該服務隊旨在讓現職及退休的政務職系同事，以義務性質參與抗疫工作。

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責任編輯：余思嵐

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