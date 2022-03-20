【提早暑假】教育局建議幼童寓學習於娛樂　假期間保持學習動力

▲ 施俊輝與女兒利用紙碟、厠紙筒和手工紙自製風力車。（教育局圖片）

因應疫情嚴峻，全港學校提早放「暑假」。教育局局長政治助理施俊輝今日（20日）在教育局網誌鼓勵家長可與幼兒玩遊戲，寓學習於娛樂；又建議中小學生可善用假期，透過網上資源保持學習動力。

施俊輝於教育局《局中人語》撰文分享，指自己與女兒利用紙碟、厠紙筒和手工紙自製風力車，並玩「大風吹遊戲」，利用家中可以產生風力的工具推動風力車，並討論如何令風力車能更快到達終點，又閱讀一本有關風的圖書，加深對風的認識。他指出，家長可以在家與子女玩遊戲，寓學習於娛樂，同時促進家庭成員之間的互動。

施俊輝指出，教育局提供《幼稚園支援兒童在家學習的策略》，幼稚園可善用相關資源，設計不同富趣味和有意義的遊戲，幫助兒童保持對事物的好奇心和學習動力。他說，可以結合家居物料設計遊戲，例如運用小積木、小球、玩具車等設計遊戲，讓兒童配合家中材料，如紙巾盒製成的斜台，觀察物件的滾動與滑行；他亦建議，學校可以提供手工材料，如紙條、棉繩、黏貼裝飾等，加上小陀螺、泥膠等小玩意，配合家中常見的物品，如飲管、紙杯、廁紙筒等，讓幼童可以做手工。

▲ 施俊輝與女兒利用紙碟、厠紙筒和手工紙自製風力車。（教育局圖片）

施俊輝又說，疫情下為培養兒童關愛別人，有幼稚園派發手工紙、皺紙、黏貼裝飾等手工材料，讓兒童繪製心意卡給爸媽，或者親子一起製作慰問卡或小禮物，向醫護或受感染的親友表達情意，送上祝福。



至於中小學方面，施俊輝指出局方整理多元網上教材及相關參考資料，涵蓋不同學習領域、科目，教師可按校情使用；而「教育局教育多媒體」網站內亦提供不同類型的學與教資源，包括短片、動畫、電子書等，同學在家中亦可進行自主學習，溫故知新，保持學習動力。

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責任編輯：黃悅晴