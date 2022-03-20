【齊心抗疫】周大福企業社會方案再推新一輪抗疫支援措施　全力支援長幼疫下所需

▲ 上門接種。（受訪者提供）

第五波疫情以來，本港確診數字持續高企，院舍染疫情況尤其嚴峻，超過九成安老院舍出現個案或爆發情況。與此同時，不少居家隔離的確診人士亦急需醫療及藥物支援，當中更不乏長者及兒童。有見及此，CTFE Social Solutions（周大福企 業社會方案）再推新一輪抗疫支援措施，與不同組織合作全力支援長幼疫下所需，預計將惠及超過 17,000 名院舍院友和前線員工，以及8,000 名居家長者和兒童。

另外，為響應政府增撥資源替院舍長者安排疫苗接種，確保更多長者得到疫苗的保護，CTFE Social Solutions 捐出港幣600萬元，支持香港醫學組織聯會開展「疫苗到家」外展接種疫苗計劃， 為因疫情而避免外出及非院舍長者上門接種疫苗。「疫苗到家」計劃由香港醫學組織聯會旗下醫生及護士，聯同鄰舍輔導會及其他慈善團體 組成的外展團隊透過上門探訪，為未接種疫苗的長者進行免費專業身體評估，並替狀況合適的長者接種科興。計劃已於 3 月 17 日正式展開，預計首輪將服 務 500 名長者，並期望推展至 5,000 名長者。本計劃歡迎其他慈善團體參與，一起推動外 展接種疫苗服務 ，令更多長者得到疫苗保護。

另外，CTFE Social Solutions 夥拍嘉里集團及陳廷驊基金會攜手捐款，支持由聖雅各福群會及香港社會服務聯會推出的第二輪「支援院舍前線員工住宿津貼 計劃」，為300名合資格的院舍員工提供每人最多港幣$15,000住宿津貼。每位合符資助 資格的院舍職員每日最高可獲港幣500元住宿津貼（實報實銷），而每人在資助期內最多可領取30日補貼。

另外，基金還額外向100間本地中小型院舍捐贈合共八萬件防疫用品；以及夥拍拍聯合醫務為在家隔離的長者及兒童 提供免費視像診症及藥物配送。

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責任編輯：袁澍

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