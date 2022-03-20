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【新冠肺炎】安心出行下載量逾775萬　薛永恒：迅速搭建不同系統及資訊科技平台抗疫

社會 17:33 2022/03/20

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（資料圖片）

創新及科技局局長薛永恒今日（20日）表示，自兩年前疫情開始，創科局一直支援不同政府部門的抗疫工作，每次因應疫情變化，迅速搭建不同系統及資訊科技平台以協助防疫抗疫工作。

薛永恒在社交平台指，自2020年初起80多萬使用量的「居安抗疫」電子手環、下載量超過775萬的「安心出行」流動應用程式，到處理逾1000萬個預約登記的社區檢測預約系統、超過1200萬人次使用的疫苗接種預約系統、超過55萬個預約返港人士的「回港易」「來港易」計劃、逾70萬人已啟動帳戶的「香港健康碼」、從「智方便」超過540萬次下載電子針卡等，均彰顯同事們努力不懈地支援抗疫工作。

他又稱資科辦亦承擔抗疫物資包的派發工作，不單迅速調動現職同事，亦招募退休同事、旅遊業人士及物流公司緊急參與。亦聯繫網絡營運商，在極短時間內為社區隔離設施安排上網服務，為正在社區隔離設施的客戶，提供免費本地數據，同時送贈流動數據卡，免費讓社區隔離設施中有需要的人士使用。

另外，當局旗下的「納米及先進材料研發院」，已將可以殺滅新冠病毒的納米纖維技術，免費提供予本地業界，現有兩間本地口罩製造商與納米纖維供應商合作，為市民生產防禦力更高的口罩。

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責任編輯：余思嵐

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