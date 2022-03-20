【春困祛濕】春分潮濕易疲倦頭重食慾不振　醫管局推薦3款食材有助祛濕

▲ 醫管局推薦3款食材，有助解春困祛濕。

春天濕氣重，令人容易感到疲倦乏力。踏入3月天氣回暖，醫院管理局亦介紹了3款有助祛濕的食材，並提醒要少食生冷食物及甜食，才能減輕脾胃負擔，趕走體內濕氣。

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醫管局指出，「濕」為人體帶來的問題也不少，如身體困倦乏力、頭身重墜、提不起神、食慾不振、大便不成形等，都屬於中醫常說的「濕症」表現。「濕」更會引起舊患如關節炎等加重，亦會引起哮喘、鼻敏感症狀加重。

而養生重點就是保持身體「乾爽」。在食物方面，可以選擇如粉葛、赤小豆、薏米。至於雲苓、白朮都是不錯的選擇，全都是強勁的「抽濕機」，可以助人體排走一身濕氣。

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此外也要注意飲食，少食甜食、冷食。而運動也是很好的祛濕方法。輕量運動出微汗，可帶走身體濕氣，亦可使人精神。

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責任編輯：羅嘉欣