聶德權夥拍AO上門派發抗疫物資包　感謝各界無名英雄支援政府抗疫

▲ 公務員事務局局長聶德權，今日聯同政務主任服務隊，參與由「全港社區抗疫連線」的抗疫物資派發活動。（政府新聞處）

第5波疫情下，不少人在採購防疫物資上面對困難。公務員事務局局長聶德權，今日聯同政務主任服務隊，參與由「全港社區抗疫連線」籌辦活動，將防疫物資派發到九龍城區多個有需要家庭的手上。

聶德權透露，他今日在總召集人陳振彬的陪同下，在土瓜灣探訪多戶基層家庭和獨居長者，其中一戶是一個育有3名小朋友的巴基斯坦籍家庭。

聶表示，任職地盤工人的戶主早前收到錯誤訊息，對新冠疫苗有誤解，以為對兒童有害，故便當場解釋接種疫苗的好處，以釋除他的疑慮；又獲反映住在劏房5年仍在等候上樓、廚房地方漏水漏電、和住的樓層常有老鼠出沒，故承諾有關部門會跟進。

▲ 聶德權（左）今日在土瓜灣探訪多戶基層家庭和獨居長者，其中一戶是一個育有3名小朋友的巴基斯坦籍家庭。（政府新聞處）

他透露，今次活動有21名現職政務主任同事參加，包括常任秘書長、部門首長、副秘書長、民政專員、助理秘書長等，來自多個不同政策局和政府部門，出約60多個抗疫包，內有快速抗原測試包(RAT)、口罩、連花清瘟膠囊，以及一些食物。

他又大讚「抗疫連線」，早前向超過600多間安老院舍派發抗疫物資，與政府同期派出的疫苗接種外展醫護團隊彼此配搭，為院舍院友和員工帶來適切的支援和保護。

另外，聶德權又到訪位於九龍灣啟業邨、由香港青少年軍總會變身的臨時抗疫包倉庫，並與來中國太平保險集團的義工交流，了解抗疫物資的包裝、分發和運送過程，又參觀了抗疫連線即將啟用的派發物資抗疫支援熱線中心，中心將提供15條熱線解答市民查詢，形容這些工作都體現大家共同努力抗疫的精神。

▲ 聶德權（中）又到訪位於九龍灣啟業邨、由香港青少年軍總會變身的臨時抗疫包倉庫。（聶德權Facebook）

聶德權強調，政府在抗疫上負有主體責任，目前已有14萬公務員參與不同抗疫工作，並感謝眾多無名英雄的付出，一直非常熱心在地區層面作出支援，期待社會更多人士積極響應，共同為這場抗疫戰出一分力，早日擊退疫情。

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