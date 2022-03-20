【住屋悲歌】近南昌站百呎套房$3700招租　煮食位零間隔相連廁所

▲ 近南昌站「套房」$3700招租，業主sell獨立廁所及煮食位引網民熱議。

香港向來樓價高企，就連租屋呎價也不容易負擔。疫情之下百業蕭條，基層住屋問題變得更嚴峻，近日網上就出現一則招租帖文，業主表示一鄰近南昌港鐵站的百呎套房租金要價$3700，惟從相片顯示，其煮食位跟廁所竟是零間隔相連，一時引起網民議論紛紛。

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日前，在Facebook群組「香港人點買樓」，有網民分享帖文，指業主放租一鄰近南昌港鐵站的100呎套房，介紹寫著：業主免佣、平地電梯、有獨立廁所煮食位；要價$3700。

▲ Facebook「香港人點買樓」討論區，有網民分享匪夷所思招租貼文。

然而，從招租的圖片顯示，業主聲稱的「獨立廁所及煮食位」，實則是馬桶、沐浴位及廚房納為同一空間。沒有考慮衛生問題的間隔，並將此列為單位賣點，令網民譁然。

有網民留言表示，這樣的招租賣點都是第一次見。亦有網民諷刺：「此單位頗具環保概念，洗碗水可以直接用來沖廁」、「設計方便邊屙邊煮，煮完食完可以即刻屙」，點擊睇更多網民留言：

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責任編輯：羅嘉欣