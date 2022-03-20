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【Concert WFH】JW領聲夢學員舉行線上音樂會　Chantel+Yumi+Windy：將與大家互動聊天

娛樂 18:27 2022/03/20

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王灝兒（JW）將聯同聲夢學員姚焯菲（Chantel）、鍾柔美（Yumi）和詹天文（Windy）一起舉行「Concert “WFH”」。

由All About Music主辦的「Concert “WFH”」（Concert Watch From Home）將於後天（3月22日）晚上8時正舉行，王灝兒（JW）將聯同聲夢學員姚焯菲（Chantel）、鍾柔美（Yumi）和詹天文（Windy）一起以歌聲會樂迷。

【COLLAR新歌】聲夢粉絲指COLLAR新歌封面抄After Class　前夫力撐：支持自己偶像就好

為了增加新鮮感，演唱會部分歌曲將會是首度公開獻唱，還邀請了舉行過超過百場網上直播Music Live的著名音樂人伍仲衡擔任音樂總監，配合Full Band與歌手們送上音樂。

    點擊圖片放大
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JW表示：「音樂會將會全程直播，大家可透過電郵或電腦足不出戶便能看到，我會跟她們三個一起合唱，唱一些大家未聽過的歌，並跟大家聊天打氣。」

Chantel謂：「因疫情關係少了唱歌和表演，今次有這個機會也很開心，會唱一些可能大家未聽過的歌，亦有一些互動環節，跟觀眾聊天。」

Yumi指：「今次邀請了Harry伍仲衡老師擔當音樂監製，有Harry在此當然不少得即場點歌環節，到時可留言告訴我們。」

Windy說：「WFH並非Work From Home，而是Watch From Home，知道大家在疫情下留家的時間多了，所以我們希望透過音樂為大家打打氣。」

【聲夢JUNIOR】JUNIOR超強背景大曝光　Aster+Vici+Crystal比賽經驗豐富獲獎無數

（影片截圖）

是次網上演唱會會加入粉絲互動及點唱元素，透過Watch From Home為Work From Home增添樂趣，共渡艱難時刻。

最新影片推介：

Concert “WFH”

日期： 3月22日
時間： 晚上8點
票價： 港幣 $198，詳情可按此

撰文 : TOPick柴犬出動

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