【新冠口服藥】當局已為逾萬名患者處方兩款新冠口服藥　強調會因應病情處方不同藥物

▲ 當局下午召開疫情記者會。

第五波疫情嚴峻，確診數字持續破萬。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻今日（20日）下午召開疫情記者會，講解最新疫情。

當局公布，今波累計死亡個案共5,683宗，其中27宗屬非公院死亡個案，涉及2,228女及3,455男，年齡介乎11個月至112歲，其中60%居院舍，近9成沒打齊疫苗。記者會上有傳媒表示今波疫情死亡數字仍高企，質疑是否用藥失效，劉家獻回應時指，近日已向不同人士處方新冠口服藥物，其中默沙東的新冠口服藥物已用於9300至9400名病人，而輝瑞的口服藥物已用於1500至1600名病人，分別會在急症室、指定診所、社區治療設施、老人院舍等地方應用。他提醒市民如是高風險人士、屬年紀、有長期病患等如有不適都要盡快預約求醫。

劉家獻續指，有關新冠口服藥物只用於輕至中度的病患身上，而重症病人會被處方瑞德西韋，強調不同的藥物用於不同病人身上。

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記者：郭詩詩