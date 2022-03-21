【抗疫支援】市建局及學生義工剩木再造家具　贈予基層家庭

▲ 疫情期間，蘇女士兒子只能用細小的摺枱 上網課，書本文具沒有位置好好收納。（市建局提供）

疫情下基層家庭尤其受影響。市建局「學建關愛」義務工作計劃連續5年舉辦「升級再造」家具活動，利用「剩木」作材料打造家具，並贈予有需要家庭，至今已有68戶家庭受惠。有受惠家庭感到雀躍，認為計劃能助他們改善生活。也有學生義工表示，可於計劃實踐大學所學，同時幫助別人。

在去年9月至今年1月期間，18名市建局職員與118名來自各院校不同學系的學生義工，為居於土瓜灣、觀塘及深水埗區的18個基層家庭，度身設計和製作實用的家具。義工隊首先進行家訪，了解基層家庭居住狀況及實際需要，度身設計家具。 義工隊會運用回收所得的「剩木」作為主要的製作材料，經過打磨、刨削、搽保護油及上色等工序，然後鑲嵌螺絲組裝成新家具，並贈予基層家庭。

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受惠家庭蘇女士一家三口現居於一個面積290呎的租住單位。她與丈夫原從事旅遊業工作，並育有一名4歲兒子佟佟，惟二人皆受疫情影響失業而經濟拮据，積蓄已幾乎用盡。惟蘇女士家中僅有一張摺枱，佟佟只能在摺枱上網課、做功課。蘇女士每次在兒子上網課時都要幫他按住摺枱，以免兒子寫字太用力翻倒桌子，令她分身不暇。

義工隊在了解蘇女士需要後，度身訂造組合櫃連書枱，可供小朋友放書本、學習用具，又因佟佟喜歡畫畫，特別在書枱的右下方加設白板貼。 佟佟對收到新書桌感到雀躍，希望可用來做功課和畫畫。蘇女士亦表示，日後可善用時間做其他家務，新家具亦減輕他們的經濟壓力。

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記者：黃穎津