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【第五波疫情】黃大仙、大埔等5區多廈污水檢測呈陽性　政府明起派約14萬個快測套裝

社會 20:18 2022/03/20

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本港疫情嚴峻，政府繼續圍封污水檢測呈陽性的大廈。（陳國峰攝）

政府今日（20日）表示，黃大仙區、大埔區、九龍城區、深水埗區及油尖旺區多個屋苑及大廈的污水對病毒檢測呈陽性，將於明日派發14萬個快速測試套裝。

政府指，環境保護署與渠務署，連同港大團隊近日加強在各區採集污水樣本，進行冠狀病毒檢測，並發現於多個地區檢測到污水呈陽性的結果，以下地區病毒量相對較高：

  • 黃大仙區 ： 慈正邨、慈樂邨、慈愛苑、樂富邨、德強苑、康強苑及嘉強苑
  • 大埔區：大元邨、昌運中心、翠屏花園、八號花園、汀雅苑、海寶花園、榮暉花園、美新大廈、美利大廈、粵發大廈、順景樓、榮明花園、榮麗苑、省躬大廈及安樂樓
  • 九龍城區 ：家維邨、紅磡邨、紅磡灣中心、聯成大廈、黃埔唐樓及寶石戲院大廈
  • 深水埗區 ：元州邨、寶熙苑、寶麗苑及永隆大廈
  • 油尖旺區 ：旺角長旺道、廣東道及新填地街附近一帶樓宇

當區的民政事務處將會由明日起，陸續向居民、在地工作清潔員工和物業管理員工，派發合共超過14萬個快速抗原測試包，供他們自行檢測，以輔助識別感染者。

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責任編輯：黃悅晴

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