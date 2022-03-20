【隔離設施】青衣隔離設施醫療站今起交由私營機構管理　醫管局醫護將調派往其他設施

▲ 青衣社區隔離設施自3月初啓用。（資料圖片）

青衣社區隔離設施自3月初啓用，醫院管理局今日（20日）宣布，即日起將位於青衣社區隔離設施的醫療站，交由私營醫療機構管理；原派駐該站的醫管局醫護人員會調派往其他設施繼續抗疫工作。

醫管局表示，接管青衣社區隔離設施醫療站的私營醫療機構，會在該站派駐醫護人員，為接受隔離人士提供服務。醫管局醫療站主管黎靖匡，醫療站交由私營醫療機構管理，是私營醫療業界參與社區隔離設施抗疫工作的重要一步，當局會繼續加強與私營醫療業界的協作，期望日後有更多私營醫療機構可參與社區隔離設施醫療站的運作。

《香港經濟日報》TOPick新聞「第三屆全港小學生中文作文大賽」

立即參加：https://bit.ly/3CrwGul

私家醫院治療新冠病人：https://bit.ly/3icwPZ8

23間醫管局指定門診，預約及關愛專線：https://bit.ly/36kaO80

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。

立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：黃悅晴