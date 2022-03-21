【理財教育】小童群益會以繪本配合互動劇場　教導幼童健康理財觀念

▲ 小童群益會以互動劇場的方式呈現故事，教導幼兒理財概念。（受訪者提供）

金錢是日常生活中不可缺少一部分，因此學習正確的理財觀念，對幼童成長過程來說十分重要。為了將沉悶的理財概念，以有趣的方式呈現，小童群益會利用繪本，並透過互動劇場，勾起幼童的學習興趣。

為協助兒童建立正確的理財觀念，小童群益會去年推創作繪本《松果在哪裏？》，故事講述松鼠兄妹準備糧食過冬，松鼠哥哥卻一直偷懶，沒有主動尋找食物；當妹妹找到松果後，哥哥又沒有好好保存它們，導致兩兄妹沒有食物過冬。故事將金錢比喻成松果，教導幼童要「積穀防饑」，反思儲蓄的需要，並學會分辨「需要」及「想要」的不同。

小童群益會以互動劇場的方式呈現故事，兩名職員身穿松鼠裝，隨着劇情發展，透過問答及玩遊戲的方式，引導幼童參與，以增加他們對故事的投入度。其中一個情節，是幼童會扮作小松鼠，幫助松鼠兄妹在一個波波池內尋找「糧食」。

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林太的兩名子女都有參加過互動劇場，就讀初小的姐姐分享說，她透過活動學習到要儲蓄，並成功應用到日常生活中︰「媽媽今日買了零食，以前我們數日就會吃光，現時都知道可以分開慢慢吃。」林太就說，生活中較多使用電子貨幣，對小朋友來說更難掌握金錢的概念，加上上學時不會學習到理財知識，因此參與活動，希望他們對善用金錢有更多認識︰「大個咗都可自己照顧自己，管理好自己的錢。」

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小童群益會助理計劃主任廖家鈺認為，理財技能十分重要，幼童應從小開始認識並建立健康的理財觀念及習慣，為日後學習及善用理財技巧有幫助，有助他們規劃人生目標。她說，一般3至5歲的已可開始學習理財概念，建議家長可以繪本作為媒介，用有趣的故事入手，讓孩子明白金錢的概念。廖家鈺又說，家長可教導子女自律地分配金錢， 明白為何要儲錢，並在日常生活中實踐，例如新年過後與他們一起分配利是錢，建立儲蓄目標，並購買所需品。

計劃工作員蔡樂兒就說，會方由去年11月開始已進行5場演出，共有逾50名沙田區幼稚園學童及附近居民參與。由於疫情嚴峻，會方正考慮將互動劇場轉至網上形式，會加強劇場中的問題元素，確保學生可以專注。

▲ 計劃工作員蔡樂兒（左）、助理計劃主任廖家鈺。（受訪者提供）

「滙豐香港社區夥伴計劃」於2021年度共撥出3,600萬，資助各個以地區為本的活動項目，其中理財互動劇場獲得撥款資助30萬，並奪得上年度的傑出創意大獎。申請項目要圍繞兩大焦點，分別是支援弱勢社群的身心健康及為他們裝備未來技能。滙豐企業可持續發展部未來技能環球總監招智輝說，在社會不斷改變的情況下，希望不同活動可以協助市民提升生活質素、裝備自己回應未來社會需要，達致更理想生活。

招智輝說，其中一個新增的關注事項，是有關理財教育。他指出，很多社會上會出現的議題，例如青少年與家庭問題的成因，或都因「錢作怪」，因此滙豐一直積極推展理財健康。

而2022年的社區夥伴計劃正接受報名，招智輝說，今年續以「抗疫」作為大主題，並新加入綠色思維的元素，希望社會多關注可持續發展及低碳生活。

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記者：黃悅晴