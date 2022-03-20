【煽動仇恨】格鬥教練及助理涉作具煽動意圖行為　被國安處拘捕

▲ 警方拘捕兩人。

警方國家安全處今日（20日）下午，於尖沙咀區拘捕兩人，涉嫌違反《刑事罪行條例》，行動中亦在一個共享活動空間，檢取一些海報及電子通訊器材。

國安處今午在尖沙咀區採取執法行動，拘捕一名59歲、自稱格鬥教練的男子及其62歲女助理，兩人涉嫌違反香港法例第200章《刑事罪行條例》第9及10條「作出具煽動意圖的行為罪」。

另外，警方根據法庭手令，搜查位於尖沙咀一處用作格鬥訓練班的共享活動空間，並檢走疑涉案物品，包括涉煽動仇恨的海報，及用作發布煽動意圖信息的電子通訊器材。

警方亦向當時正參與格鬥訓練的3男1女，發出違反限聚令的定額罰款通知書。

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記者：黃傑偉