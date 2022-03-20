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【疫苗接種】今日有4.1萬名市民接種疫苗　本港疫苗接種總劑次逾1,453萬劑

社會 22:17 2022/03/20

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市民接種疫苗。(梁偉榮攝)

市民持續接種新冠疫苗，今日（20日）單日再多41,709接種新冠疫苗，當中有4,039人屬首劑接種；至於3至11歲兒童，亦已有約逾30.2萬人接種首劑疫苗，佔3至11歲兒童人口57.4%

另外，本港疫苗接種總劑次逾1,453萬劑，累計逾616萬人接種首劑疫苗，佔合資格人口91.5%；另累計553萬人已打次針，佔82.1%；另有約248萬人已接種第三劑疫苗。

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責任編輯：蘇文軒

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