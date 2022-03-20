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【快速測試】東區、西貢等4區污水檢測陽性　各區民政事務處派約10萬快測套裝

社會 22:17 2022/03/20

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大埔民政事務處透過物業管理公司，向廣福邨的住戶、清潔及物管員工派發快速測試套裝。（政府新聞處）

因應東區、元朗、西貢和大埔採集到對病毒呈陽性的污水樣本，民政事務總署今日（20日）向相關區內住戶、清潔及物管員工派發共約10萬套快速測試套裝。

東區及元朗民政事務處透過房屋署和物業管理公司，分別於東區的康東邨、樂翠臺、高威閣、灣景園、宏德居、仁樂大廈、金源洋樓、永利中心、連翠邨、建業大樓、滿華樓、華泰大廈及柴灣戲院大廈；元朗區的俊宏軒、天澤邨及天恩邨派發快速測試套裝。

而西貢及大埔民政事務處就透過物業管理公司，於西貢區的疊翠軒、怡心園、都會豪庭、慧安園及旭輝臺；大埔區的廣福邨派發快速測試套裝作自願檢測。

以快速抗原測試首次取得陽性結果的人士，可透過「2019冠狀病毒快速抗原測試陽性結果人士申報系統」網上平台申報；若市民使用網上平台有困難，亦可致電1836 119自動系統登記身分證明文件及電話號碼。

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責任編輯：黃悅晴

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