【第五波疫情】兩地政府調整深圳灣口岸清關服務時間　明起改為上午10時至晚上6時

政府發言人今日深夜（20日）公布，深圳灣口岸的旅客清關服務時間會由明日（21日）起，調整為每日上午10時至晚上6時，直至另行通告。



發言人指，鑑於香港本地疫情仍然嚴峻，個案數字仍處於高位，為進一步預防本地個案輸出和配合內地的抗疫工作，兩地政府經協商後同意，於明日起調整深圳灣口岸的旅客清關服務時間，而貨物清關服務則維持不變，繼續24小時通關。

發言人說，為免增加兩地公共衞生風險，巿民應避免不必要的跨境人員流動，旅客亦須密切留意並遵從目的地的檢疫及檢測安排。



現時陸路口岸中，深圳灣口岸和港珠澳大橋香港口岸仍然維持旅客清關服務，兩地政府會繼續留意疫情發展和實際需求，適時調整口岸的清關服務時間。

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責任編輯：黃悅晴