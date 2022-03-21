【防疫措施】林鄭月娥：暫緩全民強制檢測　分階段放寬社交距離措施【不斷更新】

▲ 林鄭月娥（左）宣布暫緩推行全民檢測。

本港第五波疫情嚴峻，行政長官林鄭月娥今日（21日）繼續主持每日記者會，交代相關抗疫工作進展，預料在社交距離措施方面，作中期檢討及交代，放寬部分防疫措施。

防疫措施重點:

【第五波疫情】政府宣布4月1日起解除英美等9國「禁飛令」 已完成疫苗港人可返港，詳情即看：【下一頁】。

【恢復面授】公布復活節假期後恢復面授，小學、國際學校及幼稚園率先面授，詳情即看：【下一頁】。

【全民檢測】林鄭月娥宣布暫緩全民強制檢測 如時機合適會再考慮，詳情即看：【下一頁】。

【12:10】全民強檢難推行

林鄭月娥稱，為全民強檢做了大量的評估工作，評估是基於總受檢人數是720萬人，而檢測站需要500個，每日運作需要14小時，每天需要240萬人受檢，人手需要8萬人，包括2,500名接載採樣員及樣本到內地的司機、維持檢測站人手等。

她又透露，內地專家指本港社區動員能力較弱，不會知道每條街有幾多戶住客，相反內地有較良好的動員能力，做到「不落一戶一人」。

【12:00】全力推動經濟復甦

財政司司長陳茂波表示，對香港競爭大有信心，認為香港吸引力仍在，疫情只是短暫的困難，有信心香港能夠克服， 目前應齊心合力打贏抗疫戰，再盡速全力推動經濟復甦。

【11:50】放寬社交距離

林鄭月娥強調，沒有空間在4月20日前，提早放寬限制社交距離措施，直言現時每天逾萬宗個案，對社會帶來大風險及壓力，呼籲市民要有耐心。

【11:40】暫緩全民強檢

林鄭月娥宣布，暫緩推行全民強制檢測。

她稱是考慮內地及香港專家意見，兩者都有共識，全民檢測應在初期或尾段進行，直言掌握推行時間是關鍵，初期能遏止疫情蔓延，後者進行則能達到清零，而專家認為，現時不適宜將有限資源，投放在進行核酸檢測上。

【11:35】

林鄭月娥表示，現時研判疫情仍然嚴峻，雖然呈下降趨勢但未能安心，港府將於4月20日後，用3個月時間，分3階段解除大部份社交距離措施，首階段會重開健身中心，晚市恢復堂食至10時，4人一枱。

另外，小學、國際學校及幼稚園會在復活節假期後，恢復面授課堂，中學文憑試仍以4月22日開考為目標。

【11:30】取消9國的禁飛令

林鄭月娥稱，會在4月1日起取消9國的禁飛令，並會理順入境安排，首階段容許已完成接種疫苗的香港居民上機，登記前要持有48小時內檢測陰性結果，並且要預訂至少7晚檢疫酒店，在機場也要進行檢測待行。

她表示， 會在機場派發快速檢測包，並且要在第5天作核酸檢查，倘第6及7日快速檢測呈陰性，可以提早離開，與本地確診人士及緊密接觸者結束隔離安排一致。

【11:25】全民派防疫物資包

林鄭月娥表示，會按風險評估，大力推動核酸能力， 而稍後派發的防疫物資包，也包括快速檢測包，當局會更新要求，要求快速檢測陽性的市民，要在24小時內上布，以便作適當隔離治療。

【11:20】

林鄭月娥表示，對9個國家的航班熔斷機制已經不合時宜，因為外國疫情已經不比香港差，大部份個案都沒有明顯病徵，措施對在9個國家的港人帶來焦慮，而且入境要求嚴苛，會影響香港營商環境。

她又表示，爭取未來一個月聚焦治療，減重症、減死亡，大部份限制社交距離措施會延至4月20日。

【11:15】

港府稍後會向全港住戶派發防疫物資包，當中包括快速測試劑、探熱針、中成藥等。林鄭月娥稱，內地供港物資在中央支持下，得到全面保障，她也感謝立法會議員、同鄉社團，自發籌款派發物資。

【11:10】

林鄭月娥表示，近日進行核酸檢測數字下降，每天找陽性比例明顯下跌，在本月17、18日跌破10%，是稍為可喜現象，而目前繁殖率已下降到0.5%以下，2月20日當時是超過3%，即1人可傳播3人。

【11:04】

林鄭月娥指出，重點交代過去一個月監察香港疫情發展，以公布未來抗疫工作路向。特區政府在2月22日公布一套穩控防疫措施，並延續至4月20日，今日會公布檢討，第一是疫情變化，因為疫情變化非常厲害，當日公布是逾5萬宗，當時評估疫情急速惡化，未來2至3個月是關鍵。

她續指，過去4周驚濤駭浪，已經累積逾100萬宗個案，但現時稍為安心，是疫情稍為遏止，而且香港疫情有稍為下降的趨勢。

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記者：陳宛彤