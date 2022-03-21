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【交通違例】警方一連3日於港島打擊交通違例　警扣16車拘29歲司機涉無牌駕駛

社會 09:22 2022/03/21

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警方一連3日於港島打擊交通違例，警扣16車拘29歲司機涉無牌駕駛。（警方提供）

港島總區交通部執行及管制組特遣隊一連三日（18至21日）於區內展開打擊非法賽車、非法改装車輛、超速行駛等交通違例事項的行動。行動中，人員發現9輛私家車及7輛電單車懷疑曾非法改装或不符合法例規定，涉嫌違反《道路交通（車輛構造及保養）規例》，並將車輛扣留於鰂魚涌警察車輛扣留中心待進一步檢驗：警方亦偵測到286輛車輛涉嫌超速，遂發出定額告票及傳票。

另外，警方拘捕一名29歲本地男司機涉嫌「無牌駕駛」、「沒有第三者保險而使用車輛」、「沒有展示學牌」、「沒有駕駛教師陪同下駕駛」、「非學車時間學車」及「非法運載乘客」等6罪，他已獲准保釋候查，須於4月中旬向警方報到。

警方強調，非法改裝車輛不但違反法例，更對司機及其他道路使用者構成危險。警方會繼續嚴厲執法以打擊相關違例罪行，保障交通安全，並呼籲駕駛人士切勿以身試法。

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責任編輯：李榮忠

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