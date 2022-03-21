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【社交距離】4月21日起分階段放寬社交距離措施　首階段晚市可堂食、重開健身中心

社會 11:20 2022/03/21

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4月21日起分三階段放寬大部分社交距離措施。

本港第五波疫情嚴峻，行政長官林鄭月娥今日（21日）繼續主持每日記者會，交代相關抗疫工作進展，出席官員包括政務司司長李家超、財政司司長陳茂波。林鄭月娥公布，將4月21日起分階段放寬社交距離措施，分三個階段放寬，首階段晚市恢復堂食、重開健身中心等。

林鄭月娥指，政府要保持市民抗疫的信心，市民要知道抗疫的方向，以及復課的安排，社會亦需要知道重啟經濟的機會，惟疫情依然反覆，針對大部份社交距離措施需要延續至4月20日，沒有提早放寬，目前政府爭取未來一個月聚焦治療，減重症、減死亡。

（資料圖片）

林鄭月娥指出，特區政府在2月22日公布一套穩控防疫措施，並延續至4月20日，今日會公布檢討，第一是因疫情變化的關係，疫情變化非常厲害，當日公布是逾5萬宗，當時評估疫情急速惡化，未來2至3個月是關鍵。

林鄭月娥指，現時專家表示疫情高峰期已過，現時稍為安心，疫情稍為遏止，而且香港疫情有稍為下降的趨勢。

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記者：李榮忠

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