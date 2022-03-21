【第五波疫情】政府宣布4月1日起解除英美等9國「禁飛令」　已完成疫苗港人可返港

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本港第五波疫情嚴峻，行政長官林鄭月娥今日（21日）繼續主持每日記者會，交代相關抗疫工作進展，出席官員包括政務司司長李家超、財政司司長陳茂波。

林鄭月娥宣布，解除澳洲、加拿大、法國、印度、尼泊爾、巴基斯坦、菲律賓、英國及美國等9國實行航班熔斷機制「禁飛令」，措施原訂實行至4月20日，長達逾100日，她指目前措施已經不合時宜，由4月1日起生效。

林鄭月娥指，第一階段對象是已接種兩劑認可疫苗的香港居民、登記時需持有48小時內的核酸檢測陰性證明、預先預訂至少七日的檢疫酒店。來港後要接受14日檢疫，政府會在機場派抗疫包，他們若第6及第7日快測陰性可提早離開酒店，再接受7天自我監測。

另外，復活節假期後恢復面授，小學、國際學校及幼稚園率先面授。行政長官林鄭月娥說，政府計劃於4月19日，即復活節假後復課，小學、幼稚園及國際學校會率先復課，中學則待中學文憑試（DSE）核心科目考試結束後復課（詳情即看：【下一頁】）。

林鄭月娥表示，DSE亦計劃按4月22日開考為目標。

林鄭月娥指，4月21日起分三階段逐步放寬大部分社交距離措施，但有部分措施不會放寬，包括進入處所前須使用安心出行、疫苗通行證等，首階段計劃重開健身中心、體育處所等、放寬至4人限聚令、晚市堂食至10時、每枱4人。

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記者：李榮忠