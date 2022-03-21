【大阪電影節】《梅艷芳》連奪兩個獎項　楊潮凱《喜歡妳是妳》再度揚威海外

「第十七屆大阪亞洲電影節」在昨日（3月20日）閉幕並公布競賽部份獎項，當中《梅艷芳》及《喜歡妳是妳》兩套港產片揚威海外奪獎。

由梁樂民執導，王丹妮、古天樂、劉俊謙及廖子妤主演的電影《梅艷芳》奪得「特別推薦大獎」及「觀客賞」兩個獎項。

另外，楊潮凱與吳詠珊首度聯合執導長片、談善言和楊偲泳主演的電影《喜歡妳是妳》奪得「ABC電視獎」。

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王丹妮感榮幸

《梅艷芳》導演梁樂民回應傳媒表示：「感謝大阪電影節評審、還有喜歡《梅艷芳》電影的日本朋友。梅姐生前常常提起她很喜歡日本的，獎項給我們團隊很大的鼓舞，希望疫情能盡快過去，我們能再次相聚。」

另外，獲知喜訊的女主角王丹妮稱：「非常榮幸有份參演的電影《梅艷芳》獲得《第17屆大阪亞洲電影節》觀眾票選『觀客賞』及特別推薦獎，當年梅姐在東京音樂節同樣獲得兩個獎項，成件事更加別具意義。衷心祝福及希望電影《梅艷芳》能夠走得更遠，令更多人認識我哋香港這位傳奇天后的勵志故事。」

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楊潮凱再揚威

至於執導《喜歡妳是妳》的楊潮凱在個人社交平台寫道：「多謝大會，剛剛收到消息，除了興奮，還有感恩，多謝每一位曾經參與《喜歡妳是妳》的每一位朋友。」

另外，這套楊潮凱導演處男作，早前在澳洲的Mardi Gras Film Festival已獲得澳洲觀眾票選最佳劇情片獎（ Audience Award for Best Narrative Feature）。