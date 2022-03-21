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【第五波疫情】啟德暫託中心今日投入服務　首階段提供400病床接收病徵輕微長者

社會 09:57 2022/03/21

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啟德暫託中心今日投入服務，首階段提供400病床接收病徵輕微長者。（政府新聞處）

社會福利署今日（21日）宣布，設於啟德郵輪碼頭的啟德暫託中心首階段投入運作。啟德暫託中心會提供基本膳食及護理支援，不另收費。中心設有約1,200張病床，會分階段投入服務。

社署指，為了讓公立醫院能夠重點服務臨床上較有需要的病人，暫託中心會透過醫院管理局轉介，接收確診新冠肺炎但症狀輕微的長者病人，以及經醫院管理局評估後確認為正在康復並適合入住的體弱長者。

社署表示，今日首階段投入服務的約400張病床由東華三院提供照顧服務，而香港大學李嘉誠醫學院則會提供醫療支援，餘下的約800張病床預計會在本月底啟用。

社署早前已先後在彩榮路體育館、石硤尾公園體育館和港灣道體育館設立三間暫託中心。社署正計劃在其他合適地點設立更多專為體弱長者病人而設的暫託中心，為他們提供適切照顧。

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責任編輯：李榮忠

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