【北上發展】王君馨疑將挑戰林憶蓮　Grace赴上海覓發展：新的開始重新出發

▲ 北上發展的王君馨，傳聞將亮相節目《乘風破浪》。

在去年底，王君馨（Grace）離開效力14年的TVB，當時有傳她過檔ViuTV，但原來Grace選擇北上發展，參加內地女團選秀節目，成功由演員轉型為跳唱歌手勇闖樂壇。

此外，日前有報道指，王君馨將亮相內地綜藝節《乘風破浪》（前名《乘風破浪的姐姐》），或有機會與A-Lin（黃麗玲）和林憶蓮兩大歌后較勁。而Grace昨日（3月20日）於個人IG發放一批新相，當中可見她身在上海，更自我打氣地寫道：「新的開始，重新出發。」

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疑參加《乘風破浪的姐姐》

有傳聞指王君馨將參與內地著名綜藝節目第三季《乘風破浪》，有指該節目將於下月拍攝，雖然官方暫未公開名單。

但有網友爆料指已有6位「姐姐」參與，當中包括王心凌、黃雅莉、尚雯婕、 A-Lin、任素汐，以及林憶蓮，傳聞林憶蓮是取代因腳傷辭演的孫悅。

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好姊妹齊打氣

而Grace日前於IG分享在上海的夜景照，當中她留言道：「New Challenge Awaits ，繼續為自己的夢想努力奮鬥！」圈中人廖碧兒、唐詩詠和陳敏之紛紛留言為其打氣。

而昨日Grace分享一批造型照，相中的她以一身黑色型格打扮示人，狀態大勇，當中寫道：「新的季節，就讓自己有個新的開始，重新出發！#我是王君馨#新的演員照」

▲ 王君馨於去年12月宣佈離巢。 （取自instagram）

北上發展事業

赴內地發展的Grace搞作多多，她已參加了一個女團選秀節目《了不起的舞社》，網上更流出節目花絮，包括王君馨跟內地女團GNZ48成員唐莉佳共舞的片段。

此外Grace更分享花了一年時間製作、跟鍾舒漫合唱的《隱形》跳舞MV，當中更獲外間的好評。

▲ 於《鐵拳英雄》裡有亮眼演出。（IG圖片）

三料港姐亞軍

Grace能演、能跳、能唱，是全方位藝人。2007年參加香港小姐，以「最上鏡小姐」及「國際親善小姐」三料亞軍入行。

其後加入TVB拍攝多部劇集，2016年憑《城寨英雄》中「花曼」一角成功入屋，在《萬千星輝頒獎典禮》獲得「最受歡迎電視女角色」獎，演技備受肯定。

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從小學習舞蹈

2020年以獨立歌手G.Racie身份推出首支單曲《Casada》，成為「903專業推介」亞軍歌，更在《2020年度勁歌金曲頒獎典禮》上獲得華語金曲獎。

自小學習舞蹈的Grace，於2008年參加《舞動奇跡II》與拍檔俞灝明奪得冠軍。去年，參加跳舞真人騷節目《盛．舞者》擔任星級導師，如今北上發展參加舞蹈節目，看來她決定醉心向這方面大展拳腳。