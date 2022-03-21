【華燈初上】林心如一季逾50造型穿古著Chanel+Armani　幕後爆一個原因棄著旗袍

NETFLIX 《華燈初上》第三季上架3日不多，終於揭曉謎底——兇手是誰，（本文並沒打算劇透）觀眾接受與否，又再將劇集的討論度變成近日網／視民熱話。

此劇集除了追兇和還原台灣80年代背景外，其中服飾造型也是超亮點之一，眾多女角在風月場所爭艷鬥麗，尤其林心如飾演的羅雨儂（Rose媽媽）和蘇媽媽（楊謹華飾）兩大媽媽自然不能被比下去！

▲ 原定穿旗袍，心如怕要4個月拍攝期間節食，於是跟從服裝指導許力文的提議，全由時裝去打造光酒店的小姐角色。（圖片：Netflix）

▲ 80年代，另一時裝大師GIORGIO ARNANI推出女裝，愛玩印花圖案和闊膊，這也為《華燈初上》定下造型基調。（圖片：fashion.mam-e.it）

林心如近日接受台灣版《VOGUE》訪問時透露，原定造型是由張愛玲的40年代《紅玫瑰與白玫瑰》作出發點，所有女角均要穿旗袍，她表示：「吳若昀（美指）本來認定穿旗袍，我還去跟專門做中式衣服的品牌談合作，替劇內全部小姐做衣服。然後我想到，如果拍戲四個多月全都穿旗袍，那我們每天都不能吃東西了……」到最後她聽取服裝造型許力文的建議，決定棄旗袍，以每個人不同的性格特色來作造型。

▲ 80年代流行大印花圖案的布料，Rose媽媽也很多花花圖案的衣服。（圖片：Netflix）

▲ 在專賣名牌Vintage的網店，可找到Chanel的花花圖案上衣。（圖片： 1stdibs.com）

作為總製作人的林心如，是次請來參與過《那些年，我們一起追的女孩》、《陽光普照》、《消失的情人節》等得獎電影的服裝造型師許力文（曾六度入圍金馬獎最佳造型設計獎），79年出生她要打造80年代造型完全應付自如，抱著「穿旗袍沒辦法表露出每一個人的個性」的她為林心如一角創作了五六十個造型，林心如說：「他們有些衣服是真的去二手店買，像我有一件香奈兒的褲子和粉色的上衣，都是他們從古著店挑來的！」

▲ 許力文說林心如以往造型比較甜美，今次想打破觀眾對她的印象，用上很多亮片、金屬色的衣服。（圖片：Netflix）

▲ 80年代Chanel的廣告中，經常看到很多metallic的裙子和西裝。（圖片：infashionlove.com）

許力文則在訪問中表示整間「光HIKARI」酒店，其原形取自在日本80年代曾紅極一時的夜店JULIANA，店內女生都穿大墊膊套裝，吹好大Volumn的髮型。而在那個時代的「小姐們」對潮流、文化等有認識，與客人有話題，自然上至地理下至經濟都要認識，許力文希望透過服裝表達這群鮮為人知的知性美一面。

記者：黃鑑江