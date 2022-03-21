【第五波疫情】羅致光昐消費券與保就業助市面回復正常　不認同計畫來得太遲

▲ 羅致光昐消費券與保就業助市面回復正常，不認同計畫來得太遲。（資料圖片）

第五波疫情爆發，政府推出新一輪「保就業」計劃，僱主可獲發3個月僱員工資補貼，同時又推出「臨時失業支援」計劃，讓失業的市民可申請臨時支援。勞工及福利局局長羅致光表示，計劃能協助企業及員工，稍後會到立法會財委會申請撥款，預計4至5月可展開申請，協助企業在5月至7月出糧。

羅致光在一個電台節目表示，檢視第三及第四波疫情經驗，相信第五波疫情不會去到7至8月，強調最重要是有效控制疫情，期望當局在4月份發放電子消費券，5至7月期間有「保就業」計劃，有助市面回復正常。

被問到能否加快推出「保就業」計劃，羅致光他不認同計畫是來得太遲，強調時間表已經非常緊密，不能在未有細節前便交到立法會，在有初步計畫時就公布，希望企業早心中能有預算。

羅致光又指，向月薪3萬元以下的僱員發放補貼，已經能包涵全港75%僱員，希望能優先幫助基層員工，又指補貼雖然是發放給僱主，但必須用於支付僱員薪金，認為計畫對僱主和僱員都有幫助。

另外，羅致光指家屬書面反對院舍長者接種疫苗的情況已經有改善，目前有55%院舍長者已經打針，有40%曾染疫未能立即接種，他估計現時有約5%院舍長者仍然未安排接種疫苗，但相信並非全部長者都抗拒打針，政府會再仔細分析，繼續為長者接種疫苗。

對於政府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇批評社署無核查安老院舍落實防疫措施，以及設施落後，羅致光指，社署前年已開始協助院舍加強防疫措施，但承認工作追不上疫情發展，在疫情高峰期未能將染疫長者隔離治療。

不過，在應對疫情上，羅致光說，一月時亞博本身只有一個場館用作檢疫，後來疫情發展迅速，因此逐步增至5個館，並因應實際需要，變更用途，盡量追趕。

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責任編輯：李榮忠