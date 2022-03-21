【外傭心聲】印傭廣東話指罵僱主爆紅　再拍片盼僱主多體諒少責罵

▲ 印傭再拍片盼僱主多體諒姐姐。

早前網上流傳一段印尼外傭拍攝的影片，用流利廣東話指罵僱主，直斥「你有錢大晒呀？」。最近，該名姐姐出新片解釋為何要拍片，她認為只要僱主和外傭互相體諒，同一屋簷下自然相處得開心，並希望僱主多些關心和問候姐姐。

該名印尼姐姐早於1個月前開設YouTube頻道，目前已有多達60條片，平均每日有3至4條片出街，而最新一段影片，她就解釋對上於網絡爆紅的影片，她認為，姐姐要照顧一個家庭，特別有小朋友或長者是很辛苦，希望僱主可以體諒，

佢（姐姐）特登過嚟照顧你嘅家人，佢自己家庭都冇人照顧，個仔都冇媽咪照顧。你做老細，點對姐姐？有冇同姐姐傾吓，姐姐，你喺度做嘢係點，開唔開心？

▲ 印傭拍片解釋上條爆紅影片。（影片截圖）

最新影片：

她表示，自己做了20年外傭，對上一位僱主在新加坡，她工作了6年，僱主對她像家人一樣，平日很關心她，而且願意慢慢教她，如何工作、甚至如何做人。在她轉到香港工作後，前僱主在2017年12月更特意從新加坡飛到香港探望她。她覺得只要僱傭雙方互相了解，多點關心，大家相處就會更開心。

如果佢黑面，你有冇問佢，姐姐你有冇事呀？但唔係個個姐姐肯講，因為佢表達唔到。

勸僱主別太執著

她又指，希望僱主能夠耐心教導姐姐，不要一來就罵，不要說「點解你咁蠢，我同你講你又收唔到」，她認為，每個人都有自己的能力，不應該用責罵方式。做老闆的要懂得大事化小，小事化無，做人不要太執著。

檢討下有沒有對姐姐有良心？如果你對姐姐有良心，就不用太擔心。

她亦在片中解答大家的疑問，例如為何可以每天都拍片，

「點解你日日拍片，你唔俾老闆鬧咩？」，唔會，因為我老闆都知道我做緊啲咩。

▲ 她開設的YouTube頻道有60條片。（YouTube截圖）

她表示，這是她放鬆的方法，而她亦有做好自己份內事，整間屋的清潔都是她負責。如果她做得不好的地方，僱主會告訴她，著她改善。最後，她表示，自己不止告訴僱主如何對待姐姐，她亦會教姐姐，如何做一個好姐姐，

唔一定要駁嘴，唔一定要好叻講野，只係要識得做人。

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責任編輯︰王明芳