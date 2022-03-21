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【提早暑假】昂坪360開設STEM親子工作坊　$120包來回標準纜車換票證【內附連結】

休閒消費 10:40 2022/03/21

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透過ZOOM以廣東話配英語授課，讓小朋友學做小小工程師。（相片來源：kkday）

小朋友提早放暑假，想安在家中學習，不妨參與親子STEM直播工作坊。昂坪360推出兩個線上直播課堂，包括「學做小小工程師 - 在家親手做纜車」和「了解自然生態 - 利用化學原理製造蝴蝶模型」，$120一堂包來回標準纜車換票證。

昂坪360與BIG BANG ACADEMY合作推出親子工作坊，適合6至12歲小朋友參加。STEM工作坊將由劍橋畢業的科學老師教授，並配以英語生字學習和英文工作紙，讓小朋友學到STEM及英語，動手製作科學實驗。

昂坪360將推出兩個線上直播課堂，每堂$120並包來回標準纜車換票證。（相片來源：kkday）



「學做小小工程師 - 在家親手做纜車」令小朋友以工程師角度思考及建造，學習纜車的物理特性、空氣阻力、摩擦力和重力等，並親手製作一架纜車。而「了解自然生態 - 利用化學原理製造蝴蝶模型」，則介紹有「昂坪三寶」之稱的獨有蝴蝶品種、講解蝴蝶的生命周期等，更會製作一隻 DIY 色譜蝴蝶模型。

現時購買親子STEM直播工作坊1堂更可額外得到「來回標準纜車換票證」一張（原價：$235），換票證可於纜車重開後4個月內使用。課程日期分別為3月30日及31日下午3時至4時，以ZOOM進行直播，預訂日期由即日起至3月27日中午12時，名額300位。

360小小工程師STEM直播工作坊
預訂網址：https://www.kkday.com/zh-hk/product/4360?cid=9429

記者：張頌婷

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