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【新冠口服藥】曾祈殷倡更改處方新冠口服藥指引　向已打針患者處方藥物　

社會 10:27 2022/03/21

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港府引入輝瑞的帕克斯洛維德（Paxlovid）。（政府新聞處圖片）

本港連續兩日少於兩萬宗確診，惟死亡個案仍持續高企。醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷今早（21日）在電台節目中指，目前仍然要觀察疫情是否持續向下，但死亡個案並無下降，認為除了提高疫苗接種率外，亦要更改處方新冠口服藥的臨床指引，不應只向未打針人士用藥，而可向有接種疫苗的患者處方口服藥。

如果有打針的人士不幸染疫，而又符合首5天使用（藥物），沒理由懲罰他們不可以用。

醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷。

政府昨宣布調整「疫苗通行證」接種要求，包括將需要接種第3劑疫苗的第3階段實施日期提前1個月，在5月31日起生效。曾祈殷認同有關措施，因根據疫苗接種對減低死亡率的數據、各行各業可以復工等，社區出現群體免疫亦可大大提升：

可以盡早得知港府姿態及想法或路線圖是怎樣，我認為這是一件好事。 

被問到疫苗接種率是否應與社交距離措施掛勾，他認為疫苗接種率只是考慮放寬社交距離措施的其中一個因素，亦要考慮公共醫療體系壓力、確診求診人數及死亡個案等。

不可只看接種率，也要看臨床上、確診求診人數及死亡個案等。

他又認同可以恢復國際航班抵港，容許海外港人回港，又認為輸入風險比社區風險低。

只要他們在上機前已打針，上下機檢測呈陰性，酒店檢疫縮至7天，每日由人員作快速檢測，相信也沒有問題。

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記者：郭詩詩

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