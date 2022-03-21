【諸朋好友】伍允龍罕談與鍾嘉欣8年情　曾被打壓遭嘲笑為奀星

▲ 伍允龍罕談昔日戀情。

伍允龍、安志杰兩個好兄弟齊亮相TVB節目《諸朋好友》，兩人談到過去一些難忘的感情經歷，安志杰直言一直很努力工作，但有段時間只會被人稱呼某某男友，令他感到非常無奈，明顯暗示當年與謝婷婷拍拖時的經歷。

伍允龍聽到老友這個經歷，亦非常有共鳴，曾跟鍾嘉欣拍拖8年的他，指自己的經歷比安志杰更辛苦，同樣被試過「某某男友」的日子。

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嘈嘲為奀星

伍允龍回憶說：「當年我成日畀人叫茄喱啡、奀星，但其實我主演過電影，拍咗好多戲亦都好努力去做，好似拍《賭城風雲》咁，一個鏡頭被車撞，我撞咗成25次，又試過從一樓跳落嚟，差啲斷腳，但都冇人知，我唔係投訴，只係唔明白點解焦點會放喺地位分別上，同埋同邊個拍拖。」

雖然面對如此多的壓力，但伍允龍指當時拍拖開心，故從未想過要放棄這段感情：「只係對方喺工作上嘅問題，要收埋我少少，我Ok。」

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電視台打壓戀情？

至於提到是否電視台給予壓力，他指主要是對方那方面，又指自己當時只是無名小卒，明白為何對方公司會這樣做：「因為工作要收埋我，相信佢各方面有啲壓力，咁我明㗎，當時佢好紅，但我係無名小卒，我明白嘅，不過就覺得過分咗去做呢件事，變咗個傷害喺我度。」

他還指自己從沒提過此事，今次是首次談及又指自己有不滿和不快，主持崔建邦更爆曾同伍允龍聊天，對方曾揚言一定要拍TVB劇。

對此被問到是否因為這段「被收藏」的戀情而有此感言？伍允龍承認不服氣：「係唔忿氣，但人長大咗，過咗去，咁啱當時TVB有幾部劇搵我，但我經理人覺得唔適合推咗。」

幸好隨後遇到劇集《城寨英雄》，令伍允龍成功入屋，由初初負評到後來獲讚做得好，絕對是吐氣揚眉。

▲ 《城寨英雄》

二人發展地下情

其實當年伍允龍因與鍾嘉欣合作電影《十分愛》而互生好感，並受到男方的猛烈追求，而他與鍾嘉欣的戀情傳足8年，雖然戀情早已是娛樂圈公開的秘密，但二人一直避談戀事，作風極為低調。不過可惜最終有指他們因為對未來的想法有分歧而分開，結束了8年情。

後來，鍾嘉欣遇上現任脊醫Jeremy，只是拍拖短短短10個月，二人便決定結婚，並於2015年拉埋天窗，嘉欣並為老公先後誕下女兒Kelly和兒子Jared，一家四口幸福美滿。

至於伍允龍則尚未找到對象，早前他曾表示渴望盡快成家立室並生小朋友。