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【潮物速報】蔡瀾夥插畫師蘇美璐首推服裝系列　入門價人民幣78元淘寶售完即止

休閒消費 13:49 2022/03/21

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熱門 1萬消費券 快速檢測 反起跑線聯盟 抗疫資訊通 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查

蔡瀾和戰友插畫師蘇美璐合作推出服裝系列。

現年81歲的蔡瀾，生活步伐從來沒有停下來，書照出，更在YouTube設立《蔡瀾花花世界》頻道，介紹喜愛的餐廳和美食，最近更夥拍每本書為都他負責繪畫插畫的好拍擋插畫師蘇美璐一起推出服裝系列，售價相當經濟實惠，身為蔡瀾的「粉絲」沒有不買的理由。

蔡瀾和戰友插畫師蘇美璐合作推出服裝系列。（圖片本報攝影組）

早前農曆新年期間，蔡瀾連再一次舉行書法揮春展，當中最開心是莫過於是支持者可以叫蔡瀾先生即場為他們按自己要求而寫出的祝福或對聯，雖然索價$8,000以上，但仍然有不少支持者購下對聯作為家中新春擺設。

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如果當時花不起錢購買蔡瀾先生的墨寶的朋友，這一次由他和蘇美璐一起合作的服裝系列一定叫大家喜出望外，因為除了蘇美璐的插畫會在短袖恤衫上出現外，由蔡瀾先生撰寫的文字例如「附庸風雅」、「了不起」等都會移植於tee上。

而更重要的是售價非常相宜，箇中的原因是蔡瀾先生為了實施下了單才生產的原則，一來確保了售價合理，二來不設庫存，賣完就冇，可說是每一件都非常珍貴，大家可要登上淘寶盡快掃貨了。

記者：何偉雄

撰文 : 何偉雄 TOPick記者

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