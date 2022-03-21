【樂觀抗疫】一家四口自願入鯉魚門隔離檢疫　港媽保持正面心態獲讚有公德心

▲ 一家四口自願入鯉魚門隔離檢疫。

隨著第五波疫情蔓延，陸續有患者分享入住隔離檢疫設施的經歷。其中一名兩孩港媽目前正身處鯉魚門渡假村檢疫中心，她表示自己和丈夫、一對子女確診，惟家中仍有成員未染疫，為免影響街坊鄰居，自行申請入隔離營，並分享入住後的生活點滴及感受。舉動獲網民大讚心態正面有公德心，同時祝福他們一家早日康復。

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據Facebook群組「全港抗疫交流分享區」，一名港媽昨日發帖分享，一家四口正入住鯉魚門渡假村檢疫中心，表示暫時一切都很好，感謝工作人員。從她上載的照片可見，一家入住的房間有落地玻璃窗、獨立廁所浴室。有網民好奇是否4人3張床，港媽回應時稱：「全營都只有3張床，不過我2個小朋友細，都可以的。」

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提到入住原因，她回應是自願申請：「因為一家四口中招，但家中仲有人無中招，為免影響街坊鄰居，自願入左黎隔離。」但她亦表示在入住檢疫中心後，原本所住的大廈亦已驗出污水樣本。

膳食方面，她分享了不同早午餐的伙食。有網民留言稱食物應是最好，而她也回應表示不錯。在房內設施上，她回應網民提問時稱，房間無電視、無WiFi供應，但她有自備了電腦、iPad 及手機，本身亦有無限上網數據。衛浴設施方面，她介紹房內有獨立廁所浴室：「左邊黑廁，右邊黑浴，不過去水唔得，一沖涼水浸，但唔洗公用都不錯吧。」

看過她的分享後，有網民回應表示：「原來環境不錯啊。」而她也認同：「無錯，都ok架。但隨機派，無得揀地點。」點擊睇更多網民留言：

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不少網民留言祝福她一家早日康復，她就表示自己是「苦中作樂」，亦感謝網民們的鼓勵：「多謝你，大家都要身體健康」、「希望疫情快過，大家生活回復正常。」

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責任編輯：羅嘉欣