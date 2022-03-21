【供港食品】內地進口鮮活食品供應穩定　菜芯及白菜平均批發價每斤8.4元及7.2元

▲ 內地進口鮮活食品供應穩定，菜芯及白菜平均批發價每斤8.4元及7.2元。（資料圖片）

政府發言人今日（21日）表示，昨日（20日）由內地進口本港的鮮活食品供應充足穩定。

根據最新資料，昨日截至午夜內地經陸路和水路抵港的蔬菜供應量約2,400公噸，與平日內地供應量相若。其中經由漁護署及蔬菜統營處各批發市場推出的內地供港蔬菜約為691公噸，菜芯及白菜昨日的平均批發價每斤分別為8.4元及7.2元。雞蛋方面，批發市場供應繼續穩定，過去一星期平均每日供應約340萬隻，與去年平均每日供應量相若。

昨日內地進口本港的冰鮮豬肉貨量約44公噸，而活豬供應亦充裕，而內地供港冰鮮家禽昨日貨量超過12萬隻，而本地屠宰的活雞則超過8,500隻，供應亦相當穩定。

食米方面，按政府要求，現時食米貯存商要儲備足夠市民十五天的食用量存貨。業界表示除了政府規定外，一般也會儲存多一倍存貨，足夠本港市民一個月食用。近年來，本港的食米進口及食用量均維持穩定，約為每年320,000至330,000公噸。今年一月底食米的備存貨量包括儲備存貨為30,400公噸。可以儲存的食品，如冷藏肉一般會有約三個月的庫存。

發言人表示，政府會繼續與內地當局及業界保持密切聯絡，確保內地供港鮮活食品供應順暢。

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責任編輯：李榮忠