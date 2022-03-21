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【聲生不息】聲夢線上音樂會After Class四缺一　炎明熹北上參與大型音樂節目　

娛樂 12:05 2022/03/21

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炎明熹秘密北上參與大型音樂節目《聲生不息》，未能參與聲夢線上音樂會。

本港第五波疫情肆虐，嚴重打擊娛樂圈，音樂會、公開活動、甚至劇組拍攝工作等需叫停。聲夢娛樂近日宣布將於本月22日晚舉行《Concert"WFH"》線上音樂會，透過網上表演形式為港人打氣，一起共度時艱。

表演嘉賓包括王灝兒（JW），以及《聲夢傳奇》學員姚焯菲（Chantel）、鍾柔美（Yumi）、詹天文（Windy），但聲夢女團After Class唯獨「人氣王」炎明熹（Gigi）無影，竟然四缺一！

【Concert WFH】JW領聲夢學員舉行線上音樂會　Chantel+Yumi+Windy：將與大家互動聊天

最新影片推介：劉俊謙蔡思韵專訪

「秘密武器」攻內地

炎明熹未能參與線上音樂會，原因是月初已秘密北上為TVB與內地芒果TV合力打造的大型綜藝節目《聲生不息》進行拍攝工作。

由於節目未正式公布入圍名單，加上近年TVB積極安排藝人北上發展，繼王祖藍親率王浩信、高海寧和張振朗到內地發展後，被曾志偉形容為梅艷芳接班人的炎明熹，更被視為秘密武器，故配合封嘴。

身在內地的炎明熹已有一段時間沒有公開露面，為安撫「Gi炎粉」更新社交網站，上載多張與動物的合照，識趣地與樂迷互動。

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【COLLAR新歌】聲夢粉絲指COLLAR新歌封面抄After Class　前夫力撐：支持自己偶像就好

After Class四缺一

剩餘的幾位聲夢小花，為線上音樂會積極練歌兼作宣傳。

有「國民初戀」之稱的Chantel表示因疫情關係缺少與隊友唱歌的機會，但對能參與這次的音樂會大感高興；Yumi則表示音樂會將加入點唱元素，讓樂迷即席點；而Windy亦為演出作預告。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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