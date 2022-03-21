【本地遊】香港三建築升格法定古蹟　建築師講解歷史價值及設計美學

▲ 港三座建築物由一級歷史建築升格為法定古蹟，這3座建築物代表了最年輕、首座清真寺以及首幢唐樓成為古蹟。

最近古物諮詢委員會通過香港大會堂、回教清真禮拜總堂及雷生春，由一級歷史建築升格為法定古蹟，這3座建築物代表了最年輕、首座清真寺以及首幢唐樓成為古蹟，建築歷史博士及建築師黎雋維，教我們在建築物從中窺探歷史。

▲ 香港大會堂有標誌性的高座大樓，紀念花園為紀念於香港保衞戰中捐軀的軍民而建，設有十二邊形的紀念龕。（張頌婷攝）

香港大會堂 港人集體回憶



香港大會堂這文化地標，港人無一不熟悉。於1962年落成的第二代大會堂，是香港第一座多用途的公共文娛中心。樓齡只有60年，卻榮登法定古蹟之列，黎雋維說是一大進步：「看到政府以歷史價值去考慮，不只是用一座建築的年資去決定是否值得保留，而且大會堂與香港社會民生有關連，是一個很有標誌性的地方。」



相信你我也曾到訪過大會堂，可能在圖書館借閱叢書、又或在婚姻註冊處觀禮，或是在音樂廳欣賞過文藝演出。除了滿足市民的生活需求，更是曾見證歷年港督宣誓就任以及英女皇訪港的重要場地，是本地少數重要的多功能文化設施。

▲ 大會堂低座設有展覽廳、音樂廳及劇院，其簡約美感的外形，是戰後現代主義建築的代表作。（張頌婷攝）

罕見建築工藝



大會堂由Ron Phillips及Alan Fitch兩位工務局建築師設計，呈現包浩斯的簡潔俐落風格，以實用及功能性為美學，是香港現代主義建築的代表作之一。黎雋維提到大會堂更是首座戰後的現代主義建築獲選為法定古蹟，當中有不少值得細看的地方。



「大會堂的整體造型在那個年代相當前衞，設有高低兩座，兩者之間有平原，強調開放式空間分布。採用大量玻璃營造出通透及明亮感，感覺輕盈，跟其他戰前公共建築不同。如貫穿整棟大樓的樓梯及扶手，都是以前常見但現在很罕有的工藝，在這些細節中可見到歷史元素。」

▲ 可看海的樓梯是大會堂的標記之一，木製扶手柄顯示到昔日的建築工藝。（相片來源：古物諮詢委員會）

盼重現昔日風采



可惜的是大會堂是中環海傍舊建築群中，唯一一幢獲保育的大樓。舊皇后碼頭早已消失，天星碼頭亦已搬遷，郵政總局也面臨清拆重建，就連停車場亦難逃厄運。黎雋維說：「大會堂成為古蹟當然令人高興，象徵了香港的戰後現代主義建築終於獲得重視。但其實旁邊的建築物是否也有值得保留的地位和價值？」



在2018年政府的財政預算案中有擴建大會堂的構思，黎雋維說希望能還原舊有的內部設計和空間，更加貼近歷史氛圍。「例如內部後來新加的改造，酒樓亦失去了以前的感覺，希望趁今次的升格，能將大會堂原本的模樣重現眼前。」

▲ 十字形鏤空花紋的義勇軍紀念銅門上，鑲有一對雙龍皇家香港軍團紋章銅雕。（相片來源：古物諮詢委員會）

香港大會堂

地址：中環愛丁堡廣場5號

註：疫情下暫停開放



雷生春 活化傳奇地標



位於荔枝角道及塘尾道交界的雷生春建於1931年，這幢唐樓由九龍巴士創辦人雷亮家族所擁有，採用新古典主義風格，仍然屹立在街角之中，是區內鶴立雞群的建築之一。



黎雋維說：「一般人談古蹟，通常聯想到很有歷史或紀念性的建築物，很少會聯想到唐樓。但其實唐樓曾是香港普遍的建築類型，很多都已消失，在歷史價值上不容忽視。雷生春經過活化，賦予了全新功能，在保育上是一個很好的例子，更擴闊了法定古蹟的範圍及種類。」

▲ 雷生春是首座獲評為法定古蹟的唐樓，極富歷史及文化意義。（張頌婷攝）

90年華麗唐樓



雷亮家族當年邀請建築師W. H. Bourne興建雷生春，樓高4層，為下舖上居格局。地下為中醫館及藥店，上面則是雷亮家庭成員的住所。當時的唐樓大多用磚木而建，但雷生春卻用鋼筋混凝土建造，糅合東西方建築特色。弧形轉角設計的走馬大騎樓，以石磨柱的支撑，很多細微位如遊廊、門窗、地磚等也充滿特色。黎雋維特別提到正面位置的三角楣飾、騎樓柱上的裝飾，也呈現出細緻的建築工藝。



雷亮的後人將雷生春捐贈給港府作保育，2008年成為首批「活化歷史建築夥伴計劃」的建築物之一，並發展為集中醫藥保健服務、公共健康教育、歷史文化展覽於一身的「香港浸會大學中醫藥保健中心－雷生春堂」。黎雋維認為不止保留到建築的軀殼，而且市民大眾亦能受惠，是個成功的保育項目。

▲ 店舖面向荔枝角道一面原有的櫥窗連遮板，至今仍保存良好。（張頌婷攝）

雷生春

地址：旺角荔枝角道119號

電話：3411 0628

開放時間：疫情期間只開逢星期二、四、六，9am-1pm及2pm-6pm；公眾導賞服務及涼茶售賣服務暫停



回教清真禮拜總堂 半山信仰重地



尖沙咀九龍清真寺較為人熟悉，但說到香港最古老的清真寺，其實是被稱為些利街清真寺的回教清真禮拜總堂。由孟買商人Haji Mohamed Essack Elias於1915年捐款興建，並由Abdoolhoosen Abdoolrahim（何道謙）任建築師，翌年落成。這是首個入選為法定古蹟的清真寺，反映香港殖民地時代穆斯林的歷史，也象徵香港宗教文化的多元性，是保持原貌的戰前清真寺之一。

▲ 薄荷綠色的清真寺造型充滿回教特色，最特別是仍保留少有的呼拜塔連露台。（相片來源：古物諮詢委員會）

這座薄荷綠色的清真寺，後方有一條以寺廟命名的摩羅廟街，被石牆包圍，現在疫情下重門深鎖。黎雋維介紹：「清真寺外形帶有異國風情，保持典型的回教建築特色，同時亦融合了歐洲色彩濃厚的古典主義風格，是個特殊的法定古迹。幾何窗戶、尖頂及曲綫，是回教建築常見的設計元素。」



清真寺朝拜牆壁朝向沙特阿拉伯聖城麥加「克爾白」，阿拉伯風洋葱形拱窗及外牆裝飾綫條，用作呼喚回教徒進行禮拜的呼拜塔，塔頂上有象徵回教的星月徽，拱頂亦有彩色玻璃作裝飾。清真寺旁邊有一座舊唐樓，為苦無居所的教徒提供收容所，亦獲二級歷史建築評級。

▲ 禮拜殿兩側設有尖拱窗戶 ，窗葉嵌有多葉形尖拱彩色玻璃。（相片來源：古物諮詢委員會）

回教清真禮拜總堂

地址：半山些利街30號

註：疫情期間暫不開放

記者：張頌婷