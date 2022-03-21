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【第五波疫情】何栢良料死亡個案會突破1萬宗　對一下子放寬社交距離措施有保留

社會 11:05 2022/03/21

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港大感染及傳染病中心總監何栢良。（資料圖片）

本港昨日新增14,149宗確診，連續2天回落至少於2萬宗，第5波疫情累計103.5萬人確診。不過，染疫死亡人數仍然高居不下，昨天呈報246宗死亡個案，已是連續16天單日呈報逾200宗死亡，死亡率高達0.55%。

今波死亡個案逼近6千宗，港大感染及傳染病中心總監何栢良今早（21日）在電台節目中表示，目前染疫死亡數字仍然高，估計很快會突破1萬宗死亡個案，並對一下子放寬社交距離措施有保留。

至於可否放寬海外港人抵港，他認同現時可以取消禁飛的安排，但有關人士來港時要完成基本打針、核酸檢測呈陰性、需檢疫7天。

被問到確診康復者是否可以放心外出，他指出，確診康復者並非「一世免疫」，因其產生的抗體會隨時間下降且不斷變種，有機會再受感染。他說，康復者在3個月內感染同一病毒的機會好微，惟本港並非只有Omicron變種病毒，故不可以大安旨意：

若是院舍長者或有嚴重疾病影響免疫系統人士，更千祈不要這樣想。

何栢良又指，本港近日仍有逾萬宗確診，重點要減少死亡及重症，並引述數據指，只打一針疫苗預防重症的機會好低，尤其是科興疫苗，即使完成第二針科興疫苗，需在第二針後一個月，其預防重症死亡才有比較明顯的保護力。

他根據外國研究的數據，強烈建議長者3針疫苗也應接種復必泰疫苗，並解釋指復必泰疫苗對減少死亡及重症超過9成，而根據本港接種要求，完成2針復必泰疫苗只需要21日，而完成3針科興疫苗需時4個月，即長者仍要在4個月內面對感染的風險，及染疫後出現死亡及重症的風險：

社區或院舍仍未打針的長者，政府應該要排除萬難幫選擇打復必泰的長者，可以好方便地打針。

他指出，衞生防護中心公布的數據顯示，科興及復必泰疫苗，都有效減低死亡風險，數據上復必泰比科興更有效，惟因2者完成接種的劑量及時間不同，不能直接比較，並提醒市民在理解數據時要小心，否則會產生錯覺及錯誤的認知。

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記者：郭詩詩

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