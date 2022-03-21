【長者自救】98歲婆婆染疫7日後康復　盛勁為：幸好有口服新冠藥物

▲ 盛勁為的98歲婆婆早前不幸染疫。

第5波疫情肆虐香港，長者死亡率一直處於高位，也有部分長者因為染疫後失救在家中離世，令人心痛！而參加TVB舉行《衝上雲宵大選》入行的盛勁為，其已打了一針科興的98歲婆婆，早前都不幸染疫，盛勁為大為緊張，幸好婆婆用了一星期就擊敗病魔，回復健康，而且全程沒有入院，才令乖孫放下心頭大石，事後盛勁為在社交網分享了長者自救資訊，希望等大家知道長者中疫後可以不用太徬徨。

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盛勁為接受了Topick記者的訪問，他表示婆婆在本月13日染疫，直至本月20日轉陰，由於婆婆已經98歲高齡，所以盛勁為非常緊張，他眼見很多長者因為染疫「就咁byebye咗」，所以即時將氧氣設備送上婆婆家中：

肺炎對於後生嚟講的確係感個冒、發吓燒就好番。但對老人家嚟講係一大殺手，出起事上嚟缺氧，半日就可以玩完，身邊有太多例子就係咁樣就byebye咗。嗰啲「無嘢嘅」、「唔使去醫院啦」、「睇定啲先」係愚昧無知嘅說話，就算好唔想去醫院都要有溫度計度吓體溫，準備定氧氣設備隨時救命，所有設備我都要即刻親自送到上門，教識佢點用先安心少少。

除了準備氧氣設備外，盛勁為還透露瘋狂地打了百幾次電話預約冠狀病毒指定診所為婆婆治療，過程絕對要有耐性和要有不放棄的精神，到預約成功後，再預約抗疫的士到診所就醫，幸運的是口服新冠藥物早前到港，醫生處方給婆婆，於本月15日開始服用，5天時間就康復，快測轉陰性，盛勁為說：

好彩呢個星期有新冠藥攞到，發病頭5日食可以大大減低死亡風險，而家婆婆食埋藥情況穩定番，快測變返1條，血氧長期99，非常感激。



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記者:陳麗薇