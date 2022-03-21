【抗疫支援】環保署推一次性前線回收業員工資助計劃 料有7千名前線員工受惠
環境保護署今日（21日）宣布推出「一次性前線回收業員工資助計劃」，回收基金將向回收公司的前線員工發放為期5個月，每人每月2,000元的津貼，即資助每人合共10,000元。受惠的前線員工人數估計約7,000人。
環保署發言人說，自第五波疫情爆發以來，回收業從業員一直盡心盡力為香港市民服務，當中包括在較高健康風險環境下工作的前線員工。環保署自二月底已陸續向多個回收服務承辦商及回收業相關商會派發約20,000萬套快速抗原測試套裝，供其會員分發予前線從業員。新的資助計劃將會為前線回收業員工提供進一步支援。
合資格回收公司需就有關資助提交申請，前線回收業員工無須另行申請，回收基金會將津貼金額通過回收公司發放予前線員工。過往曾成功申請回收基金資助的回收公司，只需透過簡化的申請程序，即可盡快獲批資助。
資助計劃現已接受申請，截止申請日期為4月30日。計劃詳情已上載至回收基金網頁，查詢可致電2788 5658或電郵至enquiry@recyclingfund.hk與回收基金秘書處聯絡。
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記者：郭詩詩