【疫下自勉】朱千雪放昔日騷事業線靚相　Tracy為疫下市民打氣：期待未來的美好

香港第五波疫情嚴重,不少港人為「避疫」無奈長留家中。港姐出身的朱千雪(Tracy)雖然已淡出幕前,但日前在個人社交網站貼出兩張美照為大家在疫情下打打氣。

被封為「民選港姐冠軍」的朱千雪,近年已淡出幕前,轉回老本行投身法律界,間中仍會接拍廣告出席活動的她保養得非常好。

朱千雪為大家打氣

近期由於疫情嚴重,不少港人都變成留家工作,空餘時間也盡量避免出門,留家抗疫。

相信Tracy也是其中一員,日前她在IG貼出靚相,穿著白色露肩低胸長裙,望著鏡頭的她明豔動人。

Tracy以英文寫道:「Lately life feels like it's been put on hold, but lets be hopeful that some of our best days haven't happened yet. Flashback to a time we can dress up because we have somewhere to go.(最近所有事情都好像暫停了,但請為未發生的美好抱有期待。回顧之前我們為了去重要地方而打扮的日子。)」

好友王君馨、蔡思貝、趙希洛和蔣家旻都有留言回應讚好。