【疫下自勉】朱千雪放昔日騷事業線靚相 Tracy為疫下市民打氣：期待未來的美好
娛樂 12:27 2022/03/21
香港第五波疫情嚴重，不少港人為「避疫」無奈長留家中。港姐出身的朱千雪（Tracy）雖然已淡出幕前，但日前在個人社交網站貼出兩張美照為大家在疫情下打打氣。
被封為「民選港姐冠軍」的朱千雪，近年已淡出幕前，轉回老本行投身法律界，間中仍會接拍廣告出席活動的她保養得非常好。
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朱千雪為大家打氣
近期由於疫情嚴重，不少港人都變成留家工作，空餘時間也盡量避免出門，留家抗疫。
相信Tracy也是其中一員，日前她在IG貼出靚相，穿著白色露肩低胸長裙，望著鏡頭的她明豔動人。
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Tracy以英文寫道：「Lately life feels like it's been put on hold, but lets be hopeful that some of our best days haven't happened yet. Flashback to a time we can dress up because we have somewhere to go.（最近所有事情都好像暫停了，但請為未發生的美好抱有期待。回顧之前我們為了去重要地方而打扮的日子。）」
好友王君馨、蔡思貝、趙希洛和蔣家旻都有留言回應讚好。
撰文 : TOPick柴犬出動