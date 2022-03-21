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【第五波疫情】林鄭月娥：將向全港住戶派發防疫物資包　料本周內啟動工作

社會 11:17 2022/03/21

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政府將向全港市民派服抗疫服務包。（譚以諾攝）

本港疫情持續嚴峻，行政長官林鄭月娥宣布，將會向全港住戶派發防疫服務包，預計本周內啟動相關工作。

她指出，防疫服務包內會有快速測試套裝等物資，市民可以繼續自行測試。她又感謝早前有不同團體自發性地派發多樣抗疫物資。

林鄭月娥又提到，目前當局對在家居隔離的市民支援有改善，過去3日派發抗疫物資包可以100%滿足衞生署轉介的個案。

林鄭月娥又說，大部分防疫措施不會提早放寬，需要延續至4月20日，詳情即看：【下一頁】

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記者：黃悅晴

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