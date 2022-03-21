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【抗疫送餐】麥當勞向全港派300萬元禮券　受惠家庭達3萬戶

社會 11:44 2022/03/21

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麥當勞向基層派發300萬元餐券。（麥當勞圖片）

香港麥當勞今（21日）宣布，旗下「麥麥支持社區」向香港明愛捐出300萬元餐券，分發予3萬個綜援及低收入家庭，讓他們品嚐美食，發揮守望相助精神，與社區齊抗疫。

香港麥當勞行政總裁黎韋詩表示，疫情下很多香港基層市民的生活面對前所未有的挑戰，麥當勞向基層贈送餐券，希望以愛心美食為他們帶來溫暖。麥當勞感謝香港明愛攜手合作，讓有需要家庭在疫情困境下，感受到麥當勞與大家時刻並肩同行抗疫。

香港明愛總裁閻德龍神父表示，第五波疫情肆虐，對基層家庭生計帶來嚴重影響。明愛感謝麥當勞慷慨捐助，向有需要的基層家庭施以援手，與他們一起應對嚴峻困境。

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責任編輯：TOPick港聞組

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