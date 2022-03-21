【封區檢測】上水彩園邨彩玉樓逾10.4％住戶染疫　觀塘和樂邨3廈圍封強檢【不斷更新】

▲ （梁偉榮攝）

本港第五波疫情嚴峻，政府近日將多幢大廈列為「受限區域」，在內的人士須留在其處所並接受強制檢測；衞生防護中心指出，社區檢測中心、圍封強檢行動陽性比率仍然偏高，呼籲市民切勿鬆懈。

【18:00】觀塘和樂邨建安樓、興安樓和富安樓圍封強檢

政府下午6時起圍封樂邨建安樓、興安樓和富安樓圍封強檢，目標是在明日約下午12時完成行動，受檢人士須於今晚11時前接受檢測。

政府指，上述大廈排放的污水樣本對新冠病毒檢查呈陽性，懷疑在有隱形患者。

【17:00】觀塘安達邨善達樓圍封強檢

政府下午5時起圍封觀塘安達邨善達樓強檢，目標是在明日約下午1時完成行動，受檢人士須於今晚9時半前接受檢測。

政府指，大廈排放的污水樣本對新冠病毒檢查呈陽性，懷疑在有隱形患者。

【16:00】上水彩園邨彩麗樓圍封強檢

政府下午4時起圍封上水彩園邨彩麗樓強檢，目標是在明日約下午1時30分完成行動，受檢人士須於今晚9時前接受檢測。

政府指，大廈排放的污水樣本對新冠病毒檢查呈陽性，懷疑在有隱形患者。

【15:00】葵涌葵盛東邨盛逸樓圍封強檢

政府自下午3時起，指明葵涌葵盛東邨盛逸樓為「受限區域」，在內人士須留在其處所，於今晚9時前接受檢測。政府目標是在明日（22日）下午約1時完成行動。

政府發言人表示，大廈排放的污水樣本對新冠病毒檢查呈陽性，懷疑在大廈內有隱形患者，經評估後相關區域感染風險有機會較高，決定就相關區域作出限制與檢測宣告。

【13:50】上水彩園邨彩玉樓約10.37%住戶染疫

上水彩園邨彩玉樓昨被指明為「受限區域」，政府今日下午約1時完成強制檢測行動，其間1,177名人士接受檢測，當中發現122宗初步陽性檢測個案和28宗檢測結果為不確定的個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。



另外，政府亦在「受限區域」內派員到訪816戶，當中76戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。政府共檢查了約200名受檢人士的檢測報告，發現有4人未進行強制檢測，已向他們發出強制檢測令。

【13:38】觀塘安達邨愛達樓解封，未有人未進行強制檢測

政府於觀塘安達邨愛達樓完成強制檢測，隨後進行執法行動，約於今午1時完結。政府共檢查約320名受檢人士的檢測報告，未發現有人未進行強制檢測。相關受限區域解封。

【12:10】觀塘和樂邨恒安樓約6.39%住戶染疫

港府昨日下午3時起圍封觀塘和樂邨恒安樓，有關行動今午（21日）12時完成，其間約391名身處「受限區域」內的人士接受檢測，當中發現25宗初步陽性檢測個案和兩宗檢測結果為不確定的個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。

此外，政府亦在「受限區域」內派員到訪224戶，當中16戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。政府共檢查了約118名受檢人士的檢測報告，並無發現有人未進行強制檢測。

【11:35】葵涌葵盛東邨盛興樓約5.95%住戶染疫

港府昨日下午3時起圍封葵涌葵盛東邨盛興樓，有關行動今早（21日）11時完成，共有約1310人接受了檢測，當中共發現78宗初步陽性檢測個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。

此外，政府亦在「受限區域」內派員到訪約680戶，當中29戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。政府共檢查了約120名受檢人士的檢測報告，沒有發現任何未進行強制檢測人士。

【11:09】觀塘安達邨愛達樓約5.37%住戶染疫

港府昨日下午5時起圍封觀塘安達邨愛達樓，有關行動今早（21日）11時完成，共有約1490人接受了檢測，當中共發現80宗初步陽性檢測個案和八宗檢測結果不確定個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。

此外，政府亦在「受限區域」內派員到訪約850戶，當中123戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。

【11:06】深水埗富昌邨富誠樓約5.82%住戶染疫

港府昨日下午4時起圍封深水埗富昌邨富誠樓，有關行動今早（21日）11時完成，行動中1496名身處「受限區域」內的人士接受檢測，當中發現87宗初步陽性檢測個案和28宗檢測結果為不確定的個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。



此外，政府亦在「受限區域」內派員到訪859戶，當中81戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。政府共檢查了847名受檢人士的檢測報告，發現有6人未進行強制檢測，已向他們發出強制檢測令。

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記者：TOPick港聞組