【復課】復活節假期後恢復面授　小學、國際學校及幼稚園率先面授

▲ 復活節假期後恢復面授。

行政長官林鄭月娥說，政府計劃於4月19日，即復活節假後恢復面復課，小學、幼稚園及國際學校會率先復課，中學則待中學文憑試（DSE）核心科目考試結束後復課。

因應疫情嚴峻，全港學校提早於3月放暑假，林鄭月娥指，明白回學校上課對小朋友及家長來說十分重要，當局計劃於復活節假期後恢復面授課。她表示，DSE亦計劃按4月22日開考為目標，中學生待核心科目考試完結後會恢復面授課。

她又說，目前12至17歲的學生，有95%已接種一劑疫苗，當局會繼續積極推高接種率，希望令學生上課時更安心。

另外，林鄭月娥宣布，4月21日起分階段放寬大部分社交距離措施，首階段晚市可堂食、重開健身中心，詳情即看：【下一頁】

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記者：黃悅晴