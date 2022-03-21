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【全民檢測】林鄭月娥宣布暫緩全民強制檢測　如時機合適會再考慮

社會 11:39 2022/03/21

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林鄭月娥宣布暫緩全民檢測。（陳國峰攝）

行政長官林鄭月娥今日（21日）宣布，暫緩全民強制檢測，如日後有合適時機會或條件具備再作考慮。

政府早前計劃3月內進行全民檢測，林鄭月娥說，經評估後決定暫緩。她說，考慮本港及內地專家意見，兩批專家一致認為，全民強檢要在疫情爆發初期及尾段進行，時機很關鍵，但鑑於本港疫情仍屬高位，專家意見指不應將有限資源投放在全民檢測。

林鄭月娥指出，港府雖已進行大量相關工作，並已細化方案，但由於行動會是是史無前例地大規模，亦要限制一定人員流動，惟內地專家認為，本港社區組織能力較弱，難做到不漏一戶的徹底性，難以達致全民篩查的目標。她又形容，現時環境下進行相關工作會很麻煩、很亂，因部分市民或沒有申報快速檢測的結果。

她指出，暫緩全民檢測不等於港府採取與病毒共存的策略，如日後時機適合，會再考慮重啟。

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記者：黃悅晴
 

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