【好人好事】方力申座駕變「抗疫貨車」　親身擔當司機搬物資支援老人院

▲ 方力申親力親為做義工。

疫情雖然嚴峻，但人間總有愛心，不少藝人都出錢出力支援抗疫，方力申更身體力行，參與抗疫義工隊。他日前在社交平台發文，分享自己動員自己「愛車」，運送防疫物資到兩間護老院舍，期間他更親自落手搬貨，並擔當司機，可謂親力親為。

第五波疫情爆發以來，不少藝人都加入抗疫行列，有人獻唱為市民和前線抗疫人員打氣，也有人身體力行協助抗疫工作。其中方力申繼早前捐出5000套快速檢測套裝後，早前更親自出動，驅車加入「全港社區抗疫連線」義工車隊。

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從方力申分享的相片可見，他不但出車，更加出力，親手搬運物資上落貨。他指，「今日為全港社區抗疫連線作義工車隊，用自己車送物資到兩間護老院舍。搬運期間遇到賽馬會義工隊幫手分配物資，大家分工合作，位位都精神抖擻，香港人真的很有愛呀！」他又鼓勵到：「大家繼續努力，亦要向前線工作的人員打氣，加油，辛苦你們了。」

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責任編輯：王明芳