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【外傭回鄉】印傭照顧家庭18年湊大包包　徐榮送別好姐姐︰已經係一家人

親子 13:58 2022/03/21

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徐榮一家送別工作了十多年的印傭返家鄉。

藝人徐榮與太太育有一對仔女，大仔徐朗已經15歲，細女徐心怡（包包）將近6歲半。包包在BB時出演TVB處境劇《愛‧回家》的馬家好一角，因可愛樣子而深得人心。日前徐榮與太太在社交平台分享，印傭照顧他們一家十多年，更幫手湊大一對仔女，可是好姐姐要返家鄉了，他們都非常不捨。

視工作十多年外傭如家人

徐榮與太太Kathy開設facebook專頁「徐陳之家嘩哈哈」，記錄一家生活日常，平日主要由太太更新專頁。Kathy周六（19日）發帖表示，印傭要回家了，她照顧徐榮一家四口十多年之久，他們特別訂了印尼菜，為姐姐送行。Kathy寫道︰

多謝您！回家好好休息，我哋一定會過嚟探你！

印傭姐姐湊大包包，Kathy留言指「包包好唔捨得」。工人姐姐要走了，一家人實在萬般不捨，她形容彼此的關係「已經係一家人」 ，多謝印傭為徐家多年的付出，以「感恩有你」一句表達對姐姐的謝意。

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一家送機 包包不捨姐姐

徐榮接受TOPick訪問時表示，印傭姐姐昨日（20日）已離港返印尼，一家人都去送機，包包不捨姐姐也有喊。他讚揚姐姐在徐家工作了長達18年，一直表現很好，更是「睇住一對仔女大」。不過，他無奈指50歲的印傭年紀漸長，身體沒以前那麼好︰

姐姐呢一年有甲亢（甲狀腺機能亢進），出現手震情況，加上疫情關係，佢已經近4年無返家鄉，要返去休息。

另一方面，隨著包包升讀小學，徐榮也希望她更獨立，不用事事都要印傭姐姐幫忙。因此印傭與他們商量後，彼此一致決定讓她回鄉。徐榮說大仔現時在英國讀書不在港，而他平日已安排包包幫手做家務，因此可以慢慢習慣沒有姐姐的日子，只是「惟有太太辛苦啲」，他們暫時亦沒打算再聘請外傭。

帖文上載了一張相片，只見包包與兩位表姐跟印傭，未見徐榮夫妻，徐榮笑指其實這張相片正是由他拍攝。一家人與印傭生活了十多年，他坦言「好唔捨得」，希望將來放假去印尼探姐姐。

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網民讚賞這位好姐姐，認為徐榮一家幸運找到一位好印傭，留言「好僱主+好外傭」、「僱傭關係好真係雙贏」、「好姐姐難求，一家人一定好唔捨得」、「十幾年真係好似一家人」、「將心比心」。另有細心的網民留意到包包還是BB時，這位姐姐已經照顧包包，有感包包一定不捨姐姐返印尼。

好爸爸開劇回家全程戴口罩

第五波疫情下，無綫電視城爆發疫情恐慌，多位台前幕後演員及職員初步確診。徐榮受訪時表示，上次開劇為了保護女兒，將包包暫放外母家中。明天他再開劇拍攝TVB劇集《回歸》，疫情下外景拍攝受影響，不必日日開工，他不捨與女兒分開，打算回家全程戴口罩或分開房間睡覺。

徐榮每日開工前都會做快速檢測，確保自己身體狀況沒問題，也保護家中妻女。他分享現時TVB防疫安排更嚴謹，「唔使埋位要戴返口罩，離開拍攝現場」。

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記者︰駱秀玲

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