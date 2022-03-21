【有種老闆娘】江芷妮轉行棄影從商　因員工一句話激發鬥心建美容王國

▲ 江芷成功建立自己的美容事業。

由可宜主持香港開電視新節目《有種老闆娘》，將邀請多位職場女強人暢談她們在事業上的成就，以及探討如何兼顧工作及家庭，而首周節目分別邀請了江芷妮、黃宇詩及陸詩韻擔任嘉賓。

其中，現年44歲、息影多時的江芷妮（Cherie）不僅是兩孩之母，還是兩間美容公司的老闆娘。

節目中，Cherie透露要做女老闆並非易事，除了要調適到心態放下藝人光環，落手落腳做，連洗廁所都親力親為外，更要時刻兼顧家庭，照顧子女學業成長。

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發展美容事業

在2007年淡出娛樂圈，專注美容事業發展的Cherie，透露當年決心轉型，皆因不習慣娛樂圈的生活模式，她說：「其實當初入行，唔係話好想做明星，做藝人有好忙嘅日子，但亦有好得閒嘅時候，可能連續一星期都冇嘢做，唔慣呢種生活，所以就想做多樣嘢，開始學做美容。」

開拓美容事業後，因為「下屬」的一句話，激發了她全身投入美容事業，她表示：「有次有個同事想問我啲嘢，不過佢問完後，就話：『我諗你都係唔識』跟住轉身走咗，令到我想喺呢行學多啲嘢，慢慢就全身投入，冇做藝人。」

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調適心態

Cherie落手落腳發展美容事業，同客人溝通，遞毛布，甚至乎洗廁所都一手包辦，她謂：「做藝人畀人服侍開，但轉型做服務性行業，就要招呼番人，如果呢方面嘅心態調適唔到，就好難去做。」

她同時感恩稱：「當時安德尊對我好好，佢曾經同我講『芷妮，做生意掛個名就得，唔使落手落腳』但我覺得唔全心全意做、唔認識業務，好難做好，我想更深入了解呢個行業，唔係淨係掛名。」

結果，Cherie更成為「香港美髮美容商會」副會長及會董組成員之一，而且為更好地管理公司報讀MBA課程，十分好學。

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感謝丈夫支持

在節目中，Cherie被問到是否美容事業上軌道才考慮結婚生子？她表示：「其實冇計劃，當時入行拍劇，搵唔到合適對象，覺得自己可能遇唔到、唔會結婚生仔，直至認識咗我先生就想生小朋友。」

去年，在疫情下，Cherie除了誕下第二胎外，還搬新舖，她笑言未懷第二胎時已決定搬新舖，她謂：「好感謝先生幫手，新舖嘅設計、裝修、買一枱一櫈都係佢幫忙，我亦好感謝媽咪，70幾歲都幫我手湊小朋友。」

此外，Cherie在節目中展示廚藝，雖然貴為美容王國老闆娘，但她喜歡到街巿買餸及入廚，為家人烹調美食，盡顯貼地的一面。